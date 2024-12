PRF contabiliza duas mortes nas estradas do Pará durante a operação Natal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na manhã desta quinta-feira (26) o balanço da operação Natal 2024, deflagrada nas estradas e nas rodovias federais do Pará. Foi registrado um total de 11 sinistros, seis deles considerados graves. Dessas ocorrências, duas pessoas morreram. Em relação a 2023, foi registrado um​a redução de 26% no número de sinistros e 14% no número de sinistros graves.

De acordo com dados oficiais, foram fiscalizados 2.650 veículos e 3.201 pessoas. Foram realizados 2.122 testes de alcoolemia (bafômetro) e oito condutores foram detidos por dirigir sob influência de álcool.

Iniciada na sexta-feira (20), a operação faz parte da “Rodovida”, maior ação de enfrentamento à violência no trânsito da PRF durante o ano e que segue até o final do Carnaval. No próximo final de semana inicia a operação Ano Novo que segue as mesmas diretrizes da operação Natal.

As ações foram desenvolvidas de forma integrada, focadas em prevenir condutas que aumentam o risco de sinistros graves ou que agravam lesões das vítimas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).