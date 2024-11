Pai e filho morrem em acidente de trânsito na BR-163 nesta segunda-feira (25/11)

Pai e filho morreram em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira, 25, na rodovia BR-163, entre os municípios de Moraes Almeida e Novo Progresso, região sudoeste do estado. A vítima era conhecida pelo apelido 'Cotia', um empresário da região. O seu filho tinha sete anos de idade. A esposa do empresário também estava no veículo, mas sobreviveu.

As informações iniciais são do Giro Potal, que apurou que o acidente aconteceu a cerca de 40 km de Novo Progresso e 60 km de Moraes Almeida, nas proximidades da comunidade São José.

O empresário estava retornando para o município onde residia e trabalhava, Moraes Almeida, em um veículo recém-adquirido. Durante o trajeto, o carro colidiu com outro veículo, que vinha no sentido oposto.

Além deles, a esposa do empresário, identificada apenas como Eliza, que também estava no veículo, foi resgatada e encaminhada em uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) para atendimento médico em Novo Progresso.

Os ocupantes do outro carro envolvido no acidente também foram socorridos com vida.

A redação integrada de O Liberal soliciou nota ao CBMPA e à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aguarda retorno.