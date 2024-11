Idosa morre e homem fica ferido após bicicleta ser atingida por caminhão em Icoaraci

Uma idosa morreu e o marido dela ficou ferido após a bicicleta em que estavam ser atingida por um caminhão no bairro Ponta Grossa, em Icoaraci, Grande Belém. O acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (25/11), na travessa Berredos, esquina com a Quinze de Agosto. Conforme as informações iniciais, a idosa morreu na hora após o veículo de grande porte passar por cima dela.

Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), as autoridades policiais foram acionadas para verificar a situação por volta de 11h40. Testemunhas relataram que a idosa estava na garupa da bicicleta, que era conduzida pelo companheiro. Ainda não há muitas informações sobre as circunstâncias do ocorrido. O condutor do caminhão permaneceu no local e deve prestar esclarecimentos para as autoridades policiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, Militar, Samu e Bombeiros, e aguarda o retorno.