Motociclista morre ao colidir com cavalo em estrada de Paragominas

Vinicius Mateus Guimarães dos Santos morreu em um acidente na estrada que dá acesso à colônia do Uraim, na zona rural de Paragominas, sudeste do Pará. Conforme as informações policiais, a vítima trafegava em uma motocicleta e colidiu com um cavalo que estava solto na pista. Tudo ocorreu na madrugada deste domingo (24/11). Uma segunda pessoa que também estava na moto foi socorrida.

Segundo testemunhas, o acidente foi registrado por volta de 1h. Vinicius Mateus trafegava em uma motocicleta de cor preta e não teria visto o cavalo andando pela via. Após o acidente, o jovem ainda teria ficado vivo, apesar dos graves ferimentos, No entanto, ele evoluiu para óbito antes da chegada dos socorristas. Quando a ambulância chegou ao local, constatou a morte. A outra pessoa que ocupava a garupa do veículo, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhada para o hospital da região. O cavalo também morreu.

Testemunhas relataram que a via é escura e isso pode ser influenciado na visibilidade do condutor da moto, que não percebeu a presença do cavalo na pista. A Polícia Civil esteve no local do acidente para apurar o ocorrido. A Polícia Científica esteve no local e constatou que as lesões decorrentes do acidente teriam causado a morte do jovem. Nas redes sociais, várias pessoas lamentaram a morte de Vinícius Mateus e comunicaram solidariedade à família da vítima.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Paragominas apura as circunstâncias do acidente.