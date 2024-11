Motociclista de 19 anos morre ao colidir com trator em Nova Esperança do Piriá

Um motociclista, identificado como Pedro Henrique, de 19 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (31/10), em Nova Esperança do Piriá, no nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima colidiu com um trator que também trafegava na via. Apesar de ter sido socorrido, o jovem chegou morto ao hospital.

De acordo com as informações de testemunhas, a via estava pouco iluminada e Pedro Henrique não teria visto o trator, que estava em movimento. O jovem colidiu e, devido ao impacto, foi arremessado a alguns metros da motocicleta. Ainda segundo os relatos de moradores, o trator estava com o farol desligado e o condutor do veículo teria fugido do local do acidente sem prestar socorro à vítima.

Pessoas que passavam pela área informaram o caso para a Polícia Militar e também chamaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer o jovem. No entanto, apesar dos procedimentos e de ter sido levado ao hospital da cidade, foi constatado o óbito de Pedro Henrique ao chegar no local.

A morte do jovem gerou grande comoção nas redes sociais. Pedro Henrique morava no KM 12, próximo à Vila Novo Horizonte. Amigos e familiares lamentaram o falecimento. Uma investigação é realizada pela Polícia Civil, que apura o caso.