Adolescentes são atingidos por carro e jovem tem braço arrancado após acidente em Cametá

Dois adolescentes, um de 12 e outra de 14 anos, foram atingidos por um carro no início da tarde desta terça-feira (29/10), em Cametá, nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o carro invadiu a calçada e bateu na motocicleta onde as vítimas estavam. Com a batida, o garoto teve um dos braços arrancados com a batida. Ele e a outra jovem foram encaminhados para o hospital.

Um vídeo do caso foi compartilhado nas redes sociais. “Meu Deus, vida. Saiu o braço da ‘criança’ aqui. Olha o carro ali”, diz o cinegrafista amador. Pelas imagens é possível ver os adolescentes deitados no chão ao lado de uma moto. Próximo a eles há moradores e um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). Mais a frente a filmagem mostra um carro preto em cima da calçada.

Ainda segundo a PC, o condutor do automóvel envolvido no sinistro, que não teve o nome revelado, foi preso. Até às 17h13, a polícia aguardava o resultado dos exames para capitulação penal. "Equipes da delegacia de Cametá solicitaram perícias para auxiliar as investigações", concluiu a instituição.

Até o momento, o estado de saúde dos dois jovens não foi divulgado. A Redação Integrada de O Liberal um posicionamento do CBMPA e aguarda retorno.