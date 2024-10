Acidente com carro de passeio mata motocilista na rodovia PA-155, em Canaã dos Carajás

Um acidente de trânsito fatal ocorreu nesta quinta-feira (24/10), na rodovia PA-155, no bairro Nova esperança, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. A vítima, que veio a óbito no local, foi identificada como Antônio Pereira Santos. Ele completaria 48 anos nesta sexta-feira (25/10). Antônio conduzia uma motocicleta que colidiu com um carro modelo Gol vermelho.

O acidente ocorreu próximo ao Clube Beats Soccer. Pedaços do para-choque do Gol ficaram espalhados pela rodovia.

VEJA MAIS

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o condutor do carro envolvido no acidente foi conduzido à delegacia de Canaã dos Carajás para prestar depoimento. "Não houve prisão conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações", diz a nota.