Carreta tomba na BR-230 e carga é saqueada pela população

Uma carreta bitrem tombou na rodovia BR-230, no município de Novo Repartimento, e teve a carga saqueada pela população na última terça-feira (22/10). O acidente de trânsito aconteceu no quilômetro 313 da rodovia entre o município de Novo Repartimento e o distrito de Maracajá, no sentido de quem vai para o distrito. Ninguém morreu no acidente. Apenas o motorista do veículo teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Novo Repartimento.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o acidente ocorreu no final da tarde de terça-feira (22/10). O motorista contou à polícia que estava trafegando no sentido do distrito de Maracajá em um aclive quando precisou desviar de uma moto. Neste momento ele perdeu o controle do veículo e tombou no lado oposto da via. O trecho é conhecido por ser perigoso.

A carreta que transportava mercadorias como arroz, feijão, açúcar, bebidas e cigarro foi saqueada por muitas pessoas que carregaram os produtos como puderam. A Polícia Militar chegou a atender a ocorrência, mas a carga já havia sido roubada. Segundo a PM, o primeiro produto saqueado foram os cigarros. Quando o motorista voltou ao caminhão, também notou que seus pertences pessoais haviam sido roubados da cabine.