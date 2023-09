Motorista morre ao perder controle de carreta em ponte no Pará

O motorista de uma carreta morreu em um acidente no município de Pau D’Arco, no sul do Pará. Ele ainda chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira (1º).

Segundo informações da TV Liberal, o condutor perdeu o controle do veículo pesado ao passar por uma ponte na BR 155. A carreta tombou. Parte das 57 toneladas de milho ficou espalhada na rodovia. Ele viajava sozinho na carreta. “Ao bater no pilar da ponte ele perdeu o controle do veículo”, disse, à TV Liberal, o morador Mariano Ribeiro.

Ele acrescentou que o motorista “estava sozinho na pista”. Por causa do acidente, houve congestionamento nos dois sentidos da rodovia. E muitos moradores aproveitaram para sacar a mercadoria, que estava sendo transportada para o porto de Vila do Conde, em Barcarena. Essa ação dos moradores atrapalhou ainda mais o trânsito, impedindo a passagem dos veículos.

A Polícia Rodoviária Federal informou que houve um acidente, tipo tombamento, de um articulado bitrem, com fechamento de pista em ambos os sentidos, na BR 155, Km 23, em Pau D'Arco. O condutor do veículo morreu. O acidente ocorreu por volta de 9h30. A equipe da PRF esteve no local. O nome da vítima não foi divulgado.