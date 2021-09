Empresária morre após caminhonete capotar na BR-155

A empresária Olíria Pereira Gomes morreu na madrugada da última quinta-feira, 23, após a caminhonete em que ela estava capotar na BR-155, no trecho entre Redenção e Pau D’Arco, no sul do Pará.

A vítima, popularmente conhecida como “Rosa Palmeirão”, era dona de uma boate em Redenção. Segundo informações, além da empresária, no veículo seguiam outras três pessoas. O estado de saúde delas não foi divulgado. As informações são do site Zé Dudu.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo levantadas. Não se sabe quem dirigia o veículo, que capotou várias vezes, saiu da pista e foi parar, de rodas para cima, no meio do mato. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Devido ao local do acidente ficar longe da base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes do órgão não atenderam a esta ocorrência. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para o caso.

O trecho onde ocorreu o acidente, às proximidades do rio Paudarquinho, é conhecido como “Curva da Morte”, por conta dos vários acidentes, muitas vezes com vítimas, registrados no local.