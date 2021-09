VÍDEO: Veja o momento em que o avião cai e mata empresário e sua família

O acidente que matou, na manhã desta terça-feira (14), um empresário que tem negócios no Pará, quatro pessoas de sua família, além de piloto e co-piloto, foi filmado por pessoas que estavam próximas ao local. O avião que partiu de Piracicaba (SP) tinha como destino a capital paraense. Veja o momento da queda e do incêndio da aeronave:

O empresário Celso Silveira Mello Filho estava vindo ao Pará quando o avião bimotor que ele usava para o deslocamento caiu em Piracicaba, no estado de São Paulo. Todas as sete pessoas no voo morreram: Celso, a esposa, três filhos, o piloto e copiloto. O avião bateu em um barranco e explodiu.

VEJA MAIS