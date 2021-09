Vídeo: avião cai e mata sete pessoas e explode em Piracicaba; empresário do Pará é uma das vítimas

A queda de uma avião, na manhã desta terça-feira (14), em Piracicaba, no interior de São Paulo, levou a morte de um empresário e sua família. Segundo o Corpo de Bombeiros, no veículo estavam o piloto, o co-piloto e cinco passageiros da mesma família. Todos morreram. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas. As informações são do G1 de Piracicaba.

O Jornal de Piracicaba divulgou imagens exclusivas do local do acidente. Confira abaixo!

O avião saiu do Aeroporto de Piracicaba e caiu logo depois, por volta de 9h, em uma área verde ao lado da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec). A causa do acidente ainda é investigada. A aeronave caiu em uma área de mata no bairro Santa Rosa e, com a explosão, um incêndio teve início no local.