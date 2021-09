Empresário morto em queda de avião tinha negócios no Pará

O empresário Celso Silveira Mello Filho estava vindo ao Pará quando o avião bimotor que ele usava para o deslocamento caiu em Piracicaba, no estado de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14). As informações são do Jornal de Piracicaba

Todas as sete pessoas no voo morreram: Celso, a esposa, três filhos, o piloto e copiloto. O avião bateu em um barranco e explodiu. Celso possuía negócios em território paraense, incluindo fazendas e uma faculdade.

Veja vídeo do incêndio no local:

Acidente aéreo mata empresário Celso Silveira Mello e família, em Piracicaba SP. Segundo informações, o avião era novo, recém chegado ao aeroclube da cidade e tinha como destino o Pará. Não há sobreviventes. Estariam no avião, o empresário, sua esposa, 3 filhos, piloto e co. pic.twitter.com/0qLJD0SjK3 — marcos yamanaka (@marcosyamanaka) September 14, 2021

O modelo da aeronave era King Air 360 prefixo PS-CSM, de propriedade da CSM Agropecuária.

Além do Pará, Celso esteve a frente de grandes projetos agropecuários nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Tocantins. O empresário era irmão de outro empresário conhecida no Brasil: Rubens Ometto, proprietário da Raízen.

Em Redenção, sul do Pará, Celso inclusive criou a Faculdade de Ensino Superior da Amazônia, que mais tarde passou a ser comandada pela filha Camila.

"Sou um agricultor que também se apaixonou em ser educador", declarou em 2016 ao receber uma homenagem da Câmara Municipal de Piracicaba.

Veja vídeo da queda do bimotor:

King Air cai em Piracicaba com 7 ocupantes. Bombeiros confirmam que todos morreram.



Momento da queda pic.twitter.com/Xphm9t21Vy — Aeroporto da Depressão (@AeroportoD) September 14, 2021

Em nota, a Raízen manifestou pesar.

"Com enorme pesar, a Cosan informa que o empresário Celso Silveira Mello Filho estava com a família na aeronave King Air 360 que caiu hoje, às 10h, em Piracicaba, causando a morte de todos os ocupantes. Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello. Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo"

A redação integrada de O Liberal segue apurando as informações.