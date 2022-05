Árbitro de futebol morre em grave acidente na BR-155, entre Rio Maria e Pau D'arco, no Pará

​O árbitro de futebol Welse Pereira da Silva, 30 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (24), na rodovia federal BR-155, entre os municípios de Rio Maria e Pau D’arco, sul do Pará. O corpo foi velado no Ginásio de Esportes de Redenção e sepultado nesta quarta-feira, 25, no distrito de Alacilândia, município de Conceição do Araguaia.

VEJA MAIS

O automóvel em que a vítima estava ficou totalmente destruído, após colidir frontalmente com uma carreta, cujo condutor ainda não foi identificado. Com informações do site Correio de Carajás. O corpo do árbitro foi removido em meio às ferragens do carro por agentes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar.

O tráfego de veículos no local ficou temporariamente congestionado. Segundo testemunhas, o acidente ocorreu quando a carreta ultrapassava outro veículo e o caminhoneiro não teria visualizado o automóvel no sentido oposto, encoberto por uma nuvem de poeira na rodovia federal, que está com diversos trechos totalmente esburacados e sem a camada de asfalto.

Welse Silva era árbitro de futebol do quadro da Liga Esportiva de Redenção (LER), muito atuante no esporte amador da região sul do Pará. Ele também era estudante do curso de Farmácia e vendedor autônomo. Deixou esposa viúva e dois filhos menores de idade órfãos de pai.