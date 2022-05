Acidente entre motos deixa dois adolescentes mortos no interior do Pará

Dois adolescentes de 13 e 15 anos morreram em um grave acidente de trânsito, no final da noite desta terça-feira (24), em Xinguara, no sul do Pará. A batida aconteceu na avenida Xingu, no Centro da cidade. As informações são do site Debate Carajás.

Testemunhas relataram à polícia que os rapazes trafegavam em uma motocicleta Honda Biz, quando o condutor possivelmente perdeu o controle, ao tentar desviar de uma mulher que estaria atravessando a rua. Ele teria batido no meio fio e acabou colidindo com outra motocicleta.

Segundo a polícia, no momento da queda, os dois jovens tiveram ferimentos graves. Um morreu no local do acidente. O outro foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e morreu minutos depois de dar entrada na unidade de saúde.

A morte precoce dos adolescentes causou muita tristeza entre amigos e familiares. Nas redes sociais, eles lamentaram a fatalidade. “Inacreditável essa tragédia com meus amigos”, “Descansem em paz”, “Meus sentimentos às famílias pelas perdas”, “Muito triste”, escreveram.