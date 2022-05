Três pessoas caem de brinquedo em parque de diversões em Santa Maria do Pará

Um rapaz e duas moças caíram de um brinquedo montado em um parque de diversões no município de Santa Maria do Pará, nordeste do Pará, na noite da última terça-feira, 24.

De acordo com as pessoas que estavam no local o susto foi muito grande. “Teve muita correria, gritaria e choro de criança. Acho que esses brinquedos estão muito velhos”, disse Joana da Conceição Silva.

O rapaz teve ferimentos leves e foi atendido na ambulância e logo liberado. As adolescentes seguiram em ambulâncias separadas para o município de Castanhal e já estão em casa. Elas sofreram apenas escoriações nos braços e nas costas.

PARQUE

O Parque Real estava na cidade há 15 dias e foi montado na Praça Matriz, bairro Centro. Após o acidente o mesmo foi interditado pelo Corpo de Bombeiros, que realizou perícia no local. O parque deixaria a cidade no dia 04 de junho, mas segundo a polícia só poderá deixar o município após a liberação do laudo pericial.

A dona do parque de diversões, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada para a delegacia de polícia onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) .Ela se comprometeu em arcar com todas as despesas médicas das vítimas.