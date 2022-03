Pai e filha são arremessados de brinquedo em parque de diversões

Pai e filha foram arremessados de um brinquedo em parque de diversões, localizado dentro de um shopping na Região Metropolitana de Salvador, no último sábado (19). O eixo de um dos equipamentos quebrou e os dois foram lançados ao chão, segundo as informações da família das vítimas, que não foram identificadas. Eles foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

VEJA MAIS

A filha teve alta no mesmo dia. Já o pai está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com traumatismo craniano. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Os familiares afirmam que todas as naves do brinquedo estavam cheias. A assessoria do shopping informou que "notificou o parque de diversões ontem [domingo, 20] à noite assim que tomou conhecimento sobre o fato. O empreendimento entrou em contato com a família e segue à disposição de todos os envolvidos."

Já a Magic Games, responsável pelo parque, informou que presta apoio às vítimas, que o equipamento está sendo periciado pelo engenheiro responsável pela manutenção do parque e que antes do acidente o aparelho estava apto para funcionamento.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)