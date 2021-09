VÍDEO: barra de proteção de brinquedo despenca em parque de diversões no Sideral

Na noite desta segunda-feira, 06, um incidente aterrorizou pessoas que estavam em um parque de diversões no conjunto Jardim Sideral, bairro do Coqueiro, em Belém, Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que a barra de proteção de um dos brinquedos despenca no momento que ele está de cabeça para baixo. Veja:

O estrutura caiu e quase atingiu pessoas que estavam no chão, assistindo ao acidente com muita apreensão. Nas imagens, é possível ver uma mulher com um bebê no colo fugindo da estrutura de ferro que despencou do brinquedo "Kamikaze".

O Kamikaze é um brinquedo encontrado com frequência em parques de diversões. A estrutura funciona como um pêndulo enquanto desenvolve velocidade para uma volta de 360°, seria no caso uma barca que dá uma volta completa.

O Centro Integrado de Operações (CIOp) confirmou que atendeu ao chamado e enviou uma viatura da Polícia Militar para a Praça das Mangueiras, que fica na avenida São Pedro. Não há registro de feridos.

Segundo o Ciop, o caso deve ser acompanhado pelo Corpo de Bombeiros, que deve realizar uma vistoria no parque de diversões que determinará se o espaço será interditado.