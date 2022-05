Influencer brasileiro e cachorro que morreram em acidente visitaram Belém

O brasileiro Jesse Koz, que ficou conhecido por viajar o mundo com seu fusca, ao lado do fiel companheiro Shurastey, um cachorro da raça Golden retriever, visitou Belém em 2019 e aproveitou para comer o "verdadeiro açaí paraense" no Ver-o-Peso. O influencer e o animal de estimação foram vítimas de um acidente de trânsito na última segunda-feira (23), próximo a cidade de Portland, nos Estados Unidos. Ambos não resistiram aos ferimentos e morreram.

Durante sua breve passagem pela cidade das mangueiras em 2019, Jesse e Shurastey passearam pelo Ver-o-Peso e fotografaram pelo local. Os amigos aproveitaram para compartilhar um registro da visita no perfil @shurastey_. "Comemos então o verdadeiro açaí paraense sem aquelas frescuragem dos inventos no sul. Aqui açaí se come com charque, peixe, camarão, frango e por aí vai...", diz a descrição da publicação, confira:

Na viagem por Belém, eles ainda conheceram as belezas do Parque do Utinga e a Ilha de Mosqueiro. "Somos amigos e nossa amizade é o mais importante nessa viagem, a nossa relação é de amizade, respeito, bronca, e amor!", disse Jesse ao postar uma foto com Shurastey em Belém.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)