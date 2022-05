Influencer brasileiro e cachorro de estimação morrem em acidente de carro nos EUA

O influencer brasileiro Jesse Koz, de 29 anos, conhecido na web por viajar o mundo com seu fusca, morreu em um acidente de trânsito próximo da cidade de Portland, nos Estados Unidos, na segunda-feira (23). O fiel companheiro de viagem, o golden retriever Shurastey, também não resistiu ao acidente.

Desde 2017 viajando, Koz já visitou 17 países. Antes do acidente, Jesse percorria as Américas na companhia do cachorro de estimação, dirigindo um fusca 1978, apelidado de Dodongo. O objetivo de Jess era chegar ao Alasca em setembro deste ano.

Nas redes sociais, o influencer compartilhava registros de viagens em cidades dos EUA, Chile e costa do Brasil. Veja:

Como ocorreu o acidente?

Segundo informações da imprensa local, o influencer viajava com Shurastey, em seu fusca, quando colidiu contra um Ford Escape. O motorista do outro veículo chegou a ser encaminhado ao hospital, e a criança que o acompanhava não teve ferimentos. Já o brasileiro morreu no local.

