Van capota e passageiros ficam feridos durante acidente de trânsito em Icoaraci

Um van que faz o transporte alternativo de passageiros capotou na manhã desta quinta-feira (24/10), na avenida Augusto Montenegro, bairro do Maracacuera, em Icoaraci, Grande Belém. Conforme as informações policiais, testemunhas relataram que o motorista do veículo teria perdido o controle da direção. As pessoas que estavam dentro da van ficaram feridas.

Segundo as informações policiais, não houve vítimas fatais. O acidente teria ocorrido por volta de 11h30, próximo a estação do BRT Maracacuera. As testemunhas informaram que o condutor da van estaria em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e o carro capotou. As autoridades policiais estão no local coletando mais informações sobre o acidente. Os passageiros feridos foram encaminhados para o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, onde receberam os devidos socorros.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade de Belém (Semob) também foram acionados para auxiliar no fluxo do trânsito na área. A polícia Militar e o Corpo de bombeiros estiveram no local auxiliando as vítimas.