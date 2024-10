Idoso morre após ser atingido por motociclista enquanto andava de bicicleta em Santa Bárbara do Pará

Um idoso, identificado como Benedito Ferreira, de 83 anos, morreu após ser atingido por um motociclista de aplicativo nesta quinta-feira (24/10), na rodovia Augusto Meira Filho, no bairro Pau D’Arco, que fica no município de Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Testemunhas relataram às autoridades que o condutor da moto seguia em direção a BR-316 quando bateu contra a vítima, que estava em uma bicicleta e tentava atravessar a via.

VEJA MAIS

Com a colisão, o motociclista ficou ferido e precisou ser levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O estado de saúde dele é desconhecido até o momento.

O neto do idoso estava trabalhando quando soube que o avô tinha sofrido um acidente. Ele se dirigiu até o local do sinistro e, chegando lá, soube que o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do caso. Em uma das filmagens é possível ver o motociclista consciente e com a cabeça ensanguentada. Nesta mesma filmagem, Benedito aparece jogado na via, sem camisa, já desacordado.

“Um acidente aqui no Pau D’Arco. Uma moto e um senhor de bicicleta”, diz um cinegrafista amador em outro vídeo que registra a movimentação de curiosos no local do acidente. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.