Acidente de trânsito entre motocicleta e caminhão termina com morte em Benevides

Um motociclista, de identidade não revelada, morreu em um acidente de trânsito envolvendo um caminhão na madrugada desta segunda-feira (21/10), em frente a um posto de combustível localizado na BR-316, em Benevides, Região Metropolitana de Belém. Até o momento, não há detalhes de como o acidente aconteceu.

Por volta das 4h30, uma guarnição do 39º Batalhão de Polícia Militar (39º BPM) foi acionada ao acidente. Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados e, um deles, mostra a motocicleta onde a vítima estava debaixo do caminhão.

VEJA MAIS

Da mesma forma, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocou ao local para socorrer a vítima, que estava uma motocicleta Honda CB-300 no momento do sinistro. Porém, o Samu confirmou a morte do homem.

O motorista do caminhão permaneceu no local do acidente e se apresentou espontaneamente na delegacia para prestar esclarecimentos a respeito do acidente. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil com mais detalhes do caso e aguarda retorno.