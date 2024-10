Ônibus tomba após colidir com caminhão estacionado na BR-222, em Abel Figueiredo, sudeste do Pará

Na madrugada deste sábado (19), por volta das 4h20, a Polícia Militar foi convocada para atender a um acidente envolvendo um ônibus de passageiros da empresa 'Boa Esperança' e um caminhão de tração. O incidente aconteceu nas proximidades do Km 69, sentido Dom Eliseu, em uma curva da BR-222.

Conforme a Polícia Militar, o ônibus, que estava a caminho de Canaã dos Carajás, colidiu na traseira de um caminhão que se encontrava parado na via, sem a sinalização adequada. O motorista do ônibus, Marcelo Silva Sousa, relatou que não conseguiu parar a tempo, resultando na batida. O impacto fez com que o ônibus tombasse ao lado da estrada, deixando vários passageiros feridos, mas sem registros de mortes.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Dom Eliseu e Rondon do Pará foram chamadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. Todos os feridos foram levados para o hospital de Rondon do Pará e, segundo informações da Polícia Militar, estão fora de perigo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e chegou para auxiliar na ocorrência. A equipe da VTR 022 da Polícia Militar permaneceu no local até a chegada da PRF, oferecendo apoio às vítimas e controlando o tráfego na área.