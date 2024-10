Acidente de trânsito termina com morte de mototaxista na BR-163, em Santarém

O mototaxista Ildemar Mateus da Silva, 55 anos, conhecido pelo apelido de “Loiro”, morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de quinta-feira (10/10), no km 22 da BR-163, trecho da comunidade do Tabocal, que fica em Santarém, município no oeste do Pará.

Conforme o portal O Impacto, moradores relataram que o sinistro aconteceu quando um carro trafegava na rodovia federal e acabou atingindo a vítima, que estava em sua moto. Ainda conforme O Impacto, testemunhas afirmaram que o automóvel era dirigido por uma mulher, que fugiu.

VEJA MAIS

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado, mas ao chegar ao local do acidente, Mateus já tinha morrido, por conta dos graves ferimentos. Ildemar estava aparentemente com uma fratura exposta em uma das pernas e o pé dilacerado. A Polícia Científica foi acionada para remover o corpo dele.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o sinistro e aguarda retorno.

Com informações do O Impacto