VÍDEO: Idoso é levado em capô de carro em movimento após acidente no trânsito

Um idoso, que não foi identificado, foi levado no capô de um carro por vários metros pelas ruas da cidade de Manaus, capital do Amazonas. O registro foi feito por um condutor que seguia o veículo, modelo Haval H6 de cor preta, e mostra o idoso pendurado na parte dianteira de fora do veículo, sem qualquer apoio de segurança.

Ainda assim, o condutor do carro segue dirigindo em um trecho próximo a um viaduto na avenida Djalma Batista, na Zona Centro-Sul de Manaus. Enquanto ocorre a cena, outro motociclista passa ao lado do veículo e chuta o retrovisor esquerdo. Assista:

Outro registro mostra o momento em que um grupo de motociclistas tenta cercar o carro para impedir a fuga do motorista. Este, então, encosta em um posto de combustível, onde é atacado pelo grupo, que também apedreja o veículo.

Na gravação, uma pessoa afirma que o motorista estaria embriagado e teria colidido com uma senhora, embora não tenha dado detalhes sobre o acidente. Em seguida, o motorista teria tentado escapar, o que pode ter levado um homem a se pendurar no capô do carro.

