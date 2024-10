Motorista morre após carro cair em ribanceira na PA-253, em Irituia

Odinaldo Mesquita Soares morreu em um acidente de trânsito nesta quinta-feira (24/10), na PA-253, na Vila de Pinheiro, que fica em Irituia, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, ele teria perdido o controle do carro que dirigia pela via e entrou em uma ribanceira.

Nas redes sociais, moradores da área relataram terem ouvido um barulho alto na madrugada, que acreditaram ser do momento que o automóvel foi em direção ao barranco. Além disso, um vídeo foi compartilhado em um aplicativo de mensagens onde o carro onde a vítima estava sozinha, um Ford Fiesta preto.

“Galera, aconteceu um acidente feio e o rapaz está morto”, diz o cinegrafista amador que filma o corpo de Odinaldo e o carro, que aparece bastante danificado. “Ele (vítima) voou lá de cima (via) para cá (ribanceira)”, acrescenta.

Ainda segundo a PC, dentro do automóvel foram encontradas garrafas de bebida alcoólica. A polícia aguarda a perícia do corpo do Odinaldo para saber se ele estava ou não alcoolizado no momento do acidente. O caso é investigado pela delegacia de Irituia.