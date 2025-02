Pai e filhas são presos por tráfico de drogas em Santarém

Um homem e as duas filhas dele foram presos pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira (27/2), em Santarém, oeste do Pará, suspeitos de tráfico de drogas. A prisão do trio aconteceu durante a operação “Carnaval”, que tem objetivo de combater a criminalidade na região.

Segundo o portal O Impacto, os policiais civis encontraram porções de maconha durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Rua 7 de junho no bairro Maracanã I. O entorpecente estava no quarto de uma das suspeitas.

Ainda conforme O Impacto, o local alvo foi a casa de Franciley da Paz Damasceno, vulgo ‘Velhão’, que já possui passagens pela polícia e responderá por tráfico de drogas e crime ambiental.

Após o flagrante, Franciely, Iara dos Santos Damasceno e Naiara Katrini dos Santos Damasceno foram encaminhados para a delegacia. Eles seguem à disposição do Poder Judiciário.