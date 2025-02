Suspeito é detido com arma de fogo, oxi, cocaína e maconha em São Domingos do Capim

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas ao ser flagrado com oxi, cocaína e maconha dentro da residência onde mora em São Domingos do Capim, no nordeste do Pará. A ação para capturar o investigado aconteceu na quarta-feira (26/02), após denúncias feitas por moradores. Com o suspeito, ainda foi encontrada uma arma de fogo.

Conforme as informações policiais, uma equipe foi até o endereço informado na denúncia, na Rua da Caixa D’Água. Ao chegarem no local, encontraram o suspeito parado em frente ao imóvel e foi feita a abordagem. Durante a busca pessoal, os policiais questionaram se o suspeito estava com drogas e ele informou que sim. Os agentes encontraram, dentro da residência, 890 g em invólucros semelhantes a oxi, 259 g de cocaína e 557 g de maconha. Além disso, também havia uma arma de fogo e dois celulares. Todos os itens foram encaminhados para a delegacia.

O suspeito informou que teria recebido a droga de uma mulher, já conhecida como traficante da área, e que estaria morando no estado de Santa Catarina. Outras informações relacionadas à prática do tráfico foram colhidas, como o suspeito, que prestou depoimento na Delegacia. Ele foi colocado à disposição da justiça.