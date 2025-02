Seis suspeitos de integrar facção são presos e drogas são apreendidas em Paragominas

Seis suspeitos de integrarem uma facção criminosa foram presos pela Polícia Civil em Paragominas, no sudeste do Pará. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (25/02), durante a Operação “Flagelo”, que também resultou na apreensão de drogas, armas e dinheiro.

Conforme a PC, quatro das prisões ocorreram em flagrante e duas por meio de cumprimento de mandados de prisão. Conforme a polícia, um dos mandados foi cumprido no município de Ipixuna do Pará.

Os policiais deflagraram também quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, o que resultou na localização de 40g de maconha, 40g de crack e 4,9g de cocaína; além da quantia de R$ 4.230 em espécie; uma pistola Taurus, calibre .40, com cinco munições; 14 celulares; cadernos de contabilidade de drogas e materiais ligados ao tráfico.

Investigação

As apurações apontaram que os suspeitos estão envolvidos em uma série de crimes graves, incluindo tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de armas e torturas. O grupo atuava como uma facção criminosa na cidade e em outras regiões do estado. Durante a operação, os agentes conseguiram apreender documentos e objetos importantes para a continuidade da investigação. Mais investigações devem ser feitas para localizar outros envolvidos.

“O cumprimento de mandados de prisão e busca nesta operação é resultado do trabalho contínuo e integrado entre as forças de segurança, que seguem empenhadas no enfrentamento ao tráfico de drogas, à violência e à criminalidade em nossa região. Estamos avançando na desarticulação dessa facção e seguiremos firmes na investigação para que todos os responsáveis sejam responsabilizados”, destaca o delegado Cristiano Nascimento, superintendente regional.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar a investigação policial podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.