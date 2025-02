PM desarticula ponto de tráfico de drogas em Monte Alegre

A Polícia Militar desarticulou um ponto utilizado no tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (24/2), em Monte Alegre, na região oeste do Pará. A ação resultou na prisão de um homem e na apreensão de dois adolescentes. Segundo a PM, com eles foram encontrados cerca de 8 quilos de drogas.

Após receber diversas denúncias informando que um homem apontado como um dos principais distribuidores de drogas no município, estaria utilizando uma residência como ponto de tráfico de drogas. O setor de inteligência da unidade iniciou um levantamento para verificar a veracidade das denúncias.

De acordo com a polícia, o suspeito foi localizado quando chegava em uma motocicleta em um imóvel no bairro Terra Amarela. Os agentes então abordaram o homem e com ele encontraram cinco tabletes de entorpecente pesando aproximadamente 4,5 Kg, divididos em três tabletes de crack, um tablete de maconha tipo skank e um tablete de cocaína.

A PM, ao verificar a residência usada pelo suspeito para guardar o entorpecente, encontrou mais 3 tabletes de drogas pesando aproximadamente 1,3 Kg, quatro aparelhos celulares e uma motocicleta. Além disso, dois adolescentes, que estavam no imóvel, foram apreendidos. Conforme a Polícia Militar, a dupla seria responsável pela guarda das drogas.

O homem e os adolescentes foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados à autoridade policial de plantão.