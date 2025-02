Três suspeitos de tráfico são presos em flagrante com 60 kgs de cocaína em Bragança

Três homens foram presos por posse e guarda de entorpecentes na cidade de Bragança, no nordeste do Pará. A captura dos suspeitos ocorreu na tarde da última quinta-feira (20/02), quando 60 kg de cocaína, que estavam com os investigados, também foram apreendidos dentro de um galpão. Segundo a Polícia Civil, a investigação iniciou após a queda de uma aeronave com drogas, com dois tripulantes bolivianos, na última quinta-feira (20), no município de Bonito, que fica a 87 km de Bragança.

A ação para prender os suspeitos de tráfico de entorpecentes foi realizada pela equipe da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), vinculada à Diretoria de Polícia Especializada (DPE). Após a notícia da queda da aeronave, foi determinado que as equipes da Denarc fossem até o município para entender as circunstâncias e levantar as informações que indicassem os possíveis envolvidos no transporte dos entorpecentes.

“Durante as diligências, nós apuramos uma movimentação suspeita de um caminhão nas proximidades de Bonito/Capanema, que teria deslocado para Bragança e entrado em um galpão na estrada que dá acesso à praia de Ajuruteua. Nós localizamos o galpão e, após abordagem, flagramos três indivíduos guardando pacotes retangulares. No total, conseguimos apreender 60 tabletes de cocaína e demos aos envolvidos voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas”, destacou o delegado Davi Cordeiro, diretor da Denarc.

Os três suspeitos foram conduzidos à delegacia especializada para os procedimentos cabíveis e o material apreendido foi encaminhado à perícia. Os pacotes retangulares e os tabletes de entorpecentes encontrados no galpão são similares aos das embalagens encontradas ao lado do avião acidentado.