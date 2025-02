Flagrante: ‘Thiaguinho’ é preso por tráfico de drogas no Pará

Um homem identificado como Antônio Thiago, de 24 anos, conhecido como “Thiaguinho”, foi preso nesta quinta-feira (20) pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Jaderlândia, em Castanhal, no nordeste paraense. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da 12ª Seccional de Castanhal.

Com o suspeito, foram apreendidas 11 porções de cocaína, totalizando 40g, além de uma balança de precisão e utensílios utilizados p​ara o tráfico. O acusado foi conduzido à 12ª Seccional, onde foi autuado conforme o Art. 33 da Lei 11.343/06, que trata do crime de tráfico de drogas.

A Polícia Civil segue com as investigações para apurar todos os detalhes do caso e identificar possíveis envolvidos no esquema. (Divulgação/ PC)

