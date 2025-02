Homem é preso por tráfico de drogas durante palestra da PM em escola em Belém

Durante uma palestra em uma escola pública em Cotijuba, em Belém, a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas. O caso aconteceu na quarta-feira (26/2), enquanto os agentes da Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFlu) ministravam aulas dentro da malha curricular do Programa PMZITO.

Segundo a PM, no meio da palestra, os militares foram informados que um dos alunos de 12 anos de idade estava guardando uma porção de entorpecentes para o padrasto. Após os militares conversarem com o enteado dele, o homem confessou à polícia que era o dono da droga. Com isso, ele foi preso em flagrante e o garoto encaminhado para o Conselho Tutelar, onde recebeu atendimento psicossocial necessário.

O que é o programa PMZITO?

O PMZITO é coordenado pelo Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCDH) e recepciona projetos institucionais da Polícia Militar, almejando mitigar problemas que possam ser, futuramente, potenciais vetores para o aumento da insegurança nas escolas e sociedade, como um todo, coibindo o uso de drogas, destruição do meio ambiente, violência no trânsito e violência doméstica, entre outras problemáticas.