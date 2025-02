Dupla é presa em Jacundá com quase um quilo de drogas

A Polícia Militar (PM) prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas e apreendeu um total de 938 gramas de entorpecentes na noite do último sábado (22/02), em Jacundá, na região sudeste do Pará. Os dois homens presos foram identificados como Paulo Ryan da Silva e Edson Conceição do Nascimento. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.

Os suspeitos foram encontrados durante uma ação de combate ao tráfico de drogas. A dupla foi denunciada anonimamente por estar comercializando entorpecentes em um endereço da rua Itamar Franco, no bairro Santa Helena.

Segundo o portal Correio de Carajás, a guarnição Delta do Grupamento Água encontrou os três suspeitos em frente a uma residência por volta de 22h, do último sábado (22), no local indicado. Quando os homens perceberam a presença da polícia, dois deles tentaram fugir. Paulo Ryan foi preso imediatamente, enquanto Edson Conceição chegou a correr, mas foi capturado. O terceiro suspeito conseguiu escapar.

Os policiais encontraram com os homens presos um tablete de maconha de 838 gramas e outro menor, com 100 gramas. Também foram encontrados com os suspeitos uma balança digital, R$ 72 e plásticos. Ambos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil após o flagrante para os procedimentos legais.