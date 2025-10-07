Operação prende suspeitos de tortura e homicídios na região de Paragominas

Duas pessoas foram presas e outras três estão foragidas após a deflagração da quinta fase da operação “Flagelo”, realizada nesta terça-feira (7) pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Homicídios de Paragominas e do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI). A ação teve como alvo líderes de uma organização criminosa responsável por promover torturas e homicídios na região.

Dos cinco mandados de prisão preventiva expedidos, um foi cumprido contra um detento que já se encontrava no sistema penitenciário de Santa Izabel, enquanto outro suspeito foi localizado e preso durante a operação. Os demais alvos não foram encontrados, mas, segundo a Polícia Civil, já há informações sobre seus possíveis paradeiros e as diligências continuam.

Além das prisões, a operação cumpriu três mandados de busca e apreensão domiciliar. Nenhum item ilícito foi encontrado, o que, segundo os investigadores, se deve ao fato de os alvos atuarem como líderes de uma facção, responsáveis por ordenar crimes, e não por executá-los diretamente.

As investigações, iniciadas em novembro de 2024, revelam uma atuação sistemática da facção em áreas periféricas de Paragominas. O grupo utilizava a tortura como instrumento de punição e controle, muitas vezes antecedendo execuções, principalmente contra pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os presos foram encaminhados à unidade policial e permanecem à disposição da Justiça.