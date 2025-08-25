Mulher é golpeada com gargalo de garrafa em tentativa de feminicídio em Paragominas

Uma mulher foi golpeada com um gargalo de garrafa durante uma tentativa de feminicídio registrada em Paragominas, sudeste do Pará. O crime ocorreu na manhã de domingo (24), na Praça do bairro Promissão. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que foi pego pela população e preso pela Polícia Militar. A mulher foi socorrida para o hospital da região.

Segundo os relatos iniciais, a vítima foi atingida com cortes no braço, pescoço e peito que teriam sido desferidos pelo ex-marido. Ela foi encontrada por moradores deitada em uma parada de ônibus completamente ensanguentada. As pessoas acionaram uma ambulância do Samu para realizar o socorro da vítima e uma viatura da PM para acompanhar a situação. A vítima foi levada ao Hospital Regional do Leste. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima após dar entrada no hospital.

De acordo com a PM, os próprios moradores capturaram e amarraram o principal suspeito até a chegada dos militares. O homem teria confessado o crime e foi preso em flagrante. Ao ser questionado sobre a motivação para a tentativa de feminicídio, o suspeito alegou que teria agido em legítima defesa. Ele contou que teria discutido com a vítima e ela o atacou com uma faca. Para tentar se defender, ele a golpeou com o gargalo de uma garrafa. Todos os relatos serão apurados pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que o suspeito foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e está à disposição da Justiça. "A vítima foi encaminhada ao hospital", comunicou.