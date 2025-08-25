Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é golpeada com gargalo de garrafa em tentativa de feminicídio em Paragominas

O crime ocorreu na manhã de domingo (24) e a vítima foi socorrida para o hospital da região

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: arquivo)

Uma mulher foi golpeada com um gargalo de garrafa durante uma tentativa de feminicídio registrada em Paragominas, sudeste do Pará. O crime ocorreu na manhã de domingo (24), na Praça do bairro Promissão. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que foi pego pela população e preso pela Polícia Militar. A mulher foi socorrida para o hospital da região.

Segundo os relatos iniciais, a vítima foi atingida com cortes no braço, pescoço e peito que teriam sido desferidos pelo ex-marido. Ela foi encontrada por moradores deitada em uma parada de ônibus completamente ensanguentada. As pessoas acionaram uma ambulância do Samu para realizar o socorro da vítima e uma viatura da PM para acompanhar a situação. A vítima foi levada ao Hospital Regional do Leste. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima após dar entrada no hospital.

De acordo com a PM, os próprios moradores capturaram e amarraram o principal suspeito até a chegada dos militares. O homem teria confessado o crime e foi preso em flagrante. Ao ser questionado sobre a motivação para a tentativa de feminicídio, o suspeito alegou que teria agido em legítima defesa. Ele contou que teria discutido com a vítima e ela o atacou com uma faca. Para tentar se defender, ele a golpeou com o gargalo de uma garrafa. Todos os relatos serão apurados pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que o suspeito foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e está à disposição da Justiça. "A vítima foi encaminhada ao hospital", comunicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tentativa de feminicídio

mulher esfaqueada em paragominas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRÁFICO DE DROGAS

Mais de 175 kg de skunk são apreendidos dentro de carro em Itaituba

A ação ocorreu após denúncias sobre o carregamento de drogas

25.08.25 9h33

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher é golpeada com gargalo de garrafa em tentativa de feminicídio em Paragominas

O crime ocorreu na manhã de domingo (24) e a vítima foi socorrida para o hospital da região

25.08.25 8h37

SEFA

No Pará, fiscalização apreende R$ 138 mil em máquinas vindas de São Paulo

Ao todo, 1.033 itens, entre filtros, componentes e acessórios, foram retidos pela equipe de fiscalização, em São Geraldo do Araguaia

24.08.25 17h22

HOMICÍDIO

Jovem é morto após briga por lata de cerveja em Monte Alegre; suspeito é preso

O crime ocorreu na madrugada de sábado (23)

24.08.25 12h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em bar na Cidade Velha, em Belém

O crime ocorreu na noite de sábado (23), na Avenida Almirante Tamandaré

24.08.25 8h23

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher é golpeada com gargalo de garrafa em tentativa de feminicídio em Paragominas

O crime ocorreu na manhã de domingo (24) e a vítima foi socorrida para o hospital da região

25.08.25 8h37

POLÍCIA

Homem é atingido por tiro no bairro da Marambaia

Tiro acertou na cabeça de homem que ficou deitado no chão ainda consciente aguardando atendimento

23.08.25 19h49

TRÁFICO DE DROGAS

Mais de 175 kg de skunk são apreendidos dentro de carro em Itaituba

A ação ocorreu após denúncias sobre o carregamento de drogas

25.08.25 9h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda