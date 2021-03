Operação Barreira começa em Belém para reforçar toque de recolher

Começou na nesta quarta-feira (3) a Operação Barreira, uma iniciativa do governo do Estado e da prefeitura de Belém para que o movimento de carros caia expressivamente. Por conta da bandeira vermelha durante a pandemia do coronavírus, o governo publicou um decreto que restringe a circulação de pessoas a partir das 22h, a aprtir desta quarta-feira, a valer por sete dias.

As barreiras dos órgãos de segurança estão no Entrocamento e nas avenidas João Paulo II e Augusto Montenegro. A orientação dos comandos da Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Guarda Municipal de Belém e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) é para abordagem educativa junto a condutores e passageiros.

"Estamos explicando que o toque de recolher foi instituído, pedindo a compreensão das pessoas, vamos fazer isso em vários pontos da cidade", afirmou o inspetor da Guarda Municipal de Belém, Joaquim Lourenço.

De acordo com o Tenente-Coronel Marcelo Siqueira "manteremos as operações barreira e de segurança, não só para as questões sanitárias, mas para a segurança como um todo, a parte da repressão qualificada".