Ônibus tomba após queda de árvore em rodovia no Pará

Um ônibus de passageiros que fazia o trajeto entre Marabá (PA) e Goiânia (GO), tombou próximo ao município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. O acidente foi provocado pela queda de uma árvore na rodovia, conforme relataram passageiros qu​e estavam no veículo.

De acordo com informações preliminares fornecidas pela polícia, ninguém se feriu gravemente. As vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas para atendimento médico em um hospital na cidade de São Geraldo do Araguaia.

VEJA MAIS

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os passageiros saem do ônibus tombado utilizando as janelas. Na gravação, é possível ouvir choros de pessoas que estavam no local. Os passageiros também foram registrados retirando seus pertences do interior do veículo.