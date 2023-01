Ocupante de carro roubado é preso após condutor tentar atropelar agente da PRF no Pará

​Um homem identificado como Render Batista Rabelo foi preso no último final de semana, após o motorista do carro em que ele estava desobedecer a ordem de parada em uma barreira de fiscalização e ainda tentar atropelar um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu no posto da PRF na BR-155, que liga Marabá ao sul do Pará. Os dois ocupantes do veículo haviam saído de Belém com destino a Parauapebas, segundo a polícia, e o automóvel em questão possuía registro de furto/roubo.​​

De acordo com o site Correio de Carajás, Render é preso do regime semiaberto e estava sob liberdade condicional, usando uma tornozeleira eletrônica. Não há maiores informações sobre o que os dois suspeitos fariam no município de Parauapebas.

O condutor do carro empreendeu fuga, sentido Marabá/Eldorado. O automóvel foi seguido pelos agentes e só parou depois de colidir com um caminhão e cair em uma ribanceira. Segundo a polícia, o motorista do veículo conseguiu fugir por uma área de mata. Render não conseguiu sair e ficou preso no carro.

Ainda de acordo com informações policiais, Render parecia estar sob efeito de alguma substância entorpecente. Foi ele quem forneceu algumas informações à polícia como, por exemplo, de onde o veículo havia saído e para onde iria. Após a realização dos procedimentos de praxe, a polícia constatou que o carro possuía restrições de furto/roubo.

Ao ser imobilizado pelos agentes, Render estava com a boca machucada e ensanguentada, possivelmente devido à batida do veículo no caminhão. Ele foi apresentado inicialmente na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde os agentes da PRF foram orientados a fazer o procedimento na Delegacia de Polícia Federal.