Micro-ônibus que seguia para o Tocantins tomba com passageiros na BR-155 no Pará

Um micro-ônibus que saiu da cidade de São Félix do Xingu, no sul do Pará, por volta de 4h30, com destino a cidade de Araguaína, no norte do Estado do Tocantins, tombou na BR-155, próximo à cidade de Xinguara, na manhã de sábado (7). Não houve mortos, mas as pessoas que estavam a bordo sofreram escoriações em várias partes do corpo. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com os passageiros, tinha chovido um pouco antes do acidente e a pista estava escorregadia, o que pode ter provocado o capotamento. No local do tombamento, o asfaltamento apresenta enormes buracos. Não houve mortos, mas alguns passageiros, inclusive crianças, saíram com ferimentos leves na cabeça e no corpo.

Passageiros relataram ainda que o veículo trafegava na velocidade normal, porém o motorista perdeu o controle, o micro-ônibus tombou em uma área de capim e se arrastou por cerca de 30 metros. As pessoas conseguiram sair do coletivo e correram para a pista, onde ficaram à espera de socorro. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal de Xinguara, onde receberam atendimento médico.