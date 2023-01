No Pará, homem é morto com perfurações e marcado com corte em forma de 'X' na boca

Um jovem identificado como Carlos Robson Cardoso, de 28 anos, foi encontrado morto com várias perfurações na madrugada de segunda-feira (16), no loteamento Jardim Liberdade, município de Tailândia, nordeste paraense. Carlos estava no quintal de uma residência e tinha um corte em formato de 'X' nos lábios. As informações são de Moju News.

O 45° Batalhão de Polícia Militar foi acionado por volta de 4h. Uma guarnição foi ao local e encontrou o corpo de Carlos Robson no quintal de uma residência. Seus ferimentos aparentavam ter sido feitos a golpes de arma branca, como os de faca, localizados no abdômen e pescoço.

De acordo com a polícia, Carlos Robson ainda teria tentando pedir ajuda a uma garota de 15 anos antes de morrer. O homem teria corrido, depois de sofrer os ataques, ao encontro da jovem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) chegaram a ser acionados para prestar socorro, mas a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito pouco depois. A Polícia Civil (PC) esteve no local e deve investigar o caso para encontrar o autor e as motivações do crime. A redação integrada de O Liberal aguarda nota da PC.