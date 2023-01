Policial é baleado na perna após entrar em luta corporal com adolescente em Belterra

Um policial militar foi baleado acidentalmente na perna, após entrar em luta corporal com um adolescente de 17 anos, no município de Belterra, oeste paraense. O caso foi registrado na segunda-feira (16). O militar foi socorrido pelos colegas de profissão. O estado de saúde dele não foi divulgado. As informações são do site O Impacto.

Segundo a polícia, houve uma abordagem a elementos que estariam em atitude suspeita. Na ação, foi identificado que entre esses indivíduos havia um foragido da Justiça e também um adolescente que acabou facilitando a fuga do comparsa.

O gatilho da arma do policial foi acion​​ado no momento da luta corporal travada com o jovem infrator. O militar foi socorrido. As guarnições deram início às buscas aos suspeitos, que não foram localizados até a publicação desta matéria.

Conforme a polícia, o adolescente já era uma pessoa conhecida dos agentes da segurança pública, pois já cumpriu medida socioeducativa na Fasepa (Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará) por ato infracional, depois de ter confessado o assassinato de um mototaxista, no ano de 2020.

A polícia continua realizando buscas na tentativa de localizar os suspeitos. Qualquer informação pode ser repassada ao 190 ou 181 (Disque-Denúncia).