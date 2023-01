​Homem é baleado após reagir à prisão no interior do Pará

Um homem, identificado como Renato Gama Lima, de 28 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo, após resistir a prisão na 6ª rua do bairro Floresta, em Itaituba, sudoeste do Pará. O caso ocorreu na quarta-feira (11), por volta das 17h. As informações são dos sites Debate Carajás e Portal Giro.

Segundo informações da polícia, contra o homem havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado. Durante o cumprimento do mandado, o acusado tentou entrar em uma casa e tornar os moradores como reféns e simulou estar de posse de uma arma de fogo. Os policiais conseguiram deter Renato atirando contra o mesmo.

O acusado foi atingido por um tiro no b​​raço direito e socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que o conduziu para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde Renato segue em observação.

Posteriormente, quando o acusado receber alta do hospital, será encaminhado para a delegacia para que as medidas cabíveis sejam tomadas.