Recompensa de R$ 5 mil é ofertada para quem ajudar na prisão de envolvido na morte de PM no Pará

Uma recompensa no valor de R$ 5 mil está sendo oferecida para a pessoa que tiver informações que levem à prisão de Gracimilton Silva Rocha, conhecido pelo apelido de "Liquinho". Ele é suspeito de matar o 2º sargento da Polícia Militar (PM), José Vilmar Sousa, de 51 anos, no último sábado (7). A vítima era lotada no 15º Batalhão. Com informações do Portal Giro.

As hipóteses são de que o suspeito esteja sendo escondido pelos próprios familiares. As autoridades ainda não confirmaram essa tese.

Entenda como foi o crime

Gracimilton já estava sendo procurado pela Justiça pelo crime de homicídio qualificado. O sargento Vilmar cumpria o mandado de prisão junto com outros militares e a Polícia Civil do Pará (PCPA), quando Liquinho trocou tiros com os agentes de segurança.

José foi baleado por uma espingarda, possivelmente de calibre 20. Mesmo de colete, o projétil atingiu a lateral do tórax, na altura do coração da vítima. Gracimilton fugiu. O PM morreu depois de ser socorrido, na cidade de Aveiro, no sudoeste do Pará.

O corpo do militar foi enterrado na cidade de Itaituba, onde ele trabalhava. O caixão foi carregado pelos colegas de farda e coberto com uma bandeira do Flamengo.

Desde então, Gracimilton não foi encontrado pela polícia e permanece na condição de foragido.

A PCPA confirmou que Liquinho ainda não localizado nesta terça-feira (10). O caso foi registrado na Delegacia de Aveiro, onde o policial foi morto, e testemunhas foram ouvidas. As autoridades seguem a procura do suspeito. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque-denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido.