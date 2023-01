Homem que matou sargento da PM em Aveiro já era procurado por homicídio

Policiais militares de Itaituba e Aveiro, com o apoio da Polícia Civil, estão à procura de Gracimilton Silva Rocha, o "Liquinho". Ele é acusado de ter matado, com um tiro de espingarda, o 2º sargento José Vilmar Sousa da Silva, de 51 anos. As informações são do Blog do Junior Ribeiro.

Liquinho já era procurado por homicídio na comunidade Santa Cruz, sendo considerado, pela polícia, como um homem de “alta periculosidade”.

O sargento Vilmar morreu ao ser baleado, na manhã deste sábado (7), durante uma ação policial de cumprimento de mandado de prisão na comunidade de Santa Cruz, localizada no município de Aveiro, no sudoeste do Pará.

Segundo os militares, o tiro foi disparado pelo alvo da ação, Gracimilton, mais conhecido na área pelo apelido “Liquinho”.

De acordo com os agentes de segurança pública, a guarnição do 15° Batalhão de Polícia Militar (15° BPM), lotada em Itaituba, oeste do Estado, composta pelo 2° sargento Vilmar e o soldado Daniel Quaresma de Barros, foi dar apoio ao delegado Fábio Daltro do Ó Pitanguy e ao investigador Josenildo Barbosa de Sousa, ambos da Polícia Civil do Estado do Pará.

No começo da manhã, ao chegarem na casa do investigado pelo crime de homicídio, os cães da residência de Gracimilton começaram a latir. Foi nesse momento em que ele surgiu disparando com uma espingarda, possivelmente calibre 20, atingindo o militar.

O sargento não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital. Mesmo de colete, o tiro atingiu a lateral do tórax, na altura do coração da vítima.