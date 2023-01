Acusado de homicídio qualificado é preso pela polícia em Belém

Daniel Cantão Baixa, 43 anos, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) no final da manhã desta quarta-feira (11) em Belém. O homem, que é acusado de homicídio qualificado, foi detido pelos policiais, por volta das 12h, após o cumprimento de um mandado de prisão por sentença condenatória contra ele deliberado há cerca de três meses. As autoridades não revelaram detalhes sobre o crime que Daniel teria cometido.

O delegado Roberto Gomes, junto com mais dois investigadores e uma escrivã da PCPA participaram da captura do acusado. A ordem judicial, cumprida nesta quarta-feira, foi expedida no dia 6 de outubro do ano passado, pelo juiz Dr. José Jonas Lacerda de Sousa, titular da Vara da Comarca de Tucuruí.

Logo após ter sido preso, Daniel realizou exame de lesão corporal e foi encaminhado para a Central de Triagem da Marambaia (CTMAB), onde ficará à disposição da Justiça.