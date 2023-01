Sargento da Polícia Militar é baleado, nesta quinta-feira (12), em Marituba

Circula nas redes sociais, no final da tarde desta quinta-feira (12), a informação de que um sargento da Polícia Militar do Pará teria sido baleado por três criminosos, no município Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Segundo informações preliminares, o agente foi atingido com dois tiros, disparados por três homens que saíram de uma área de mata da comunidade Nova Jerusalém. A vítima teria sido socorrida com vida e encaminhada ao Hospital Porto Dias.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso às polícias Civil e Militar e aguarda um retorno.