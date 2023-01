Dupla rouba empresa, tenta fugir e troca tiros com a PM no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

Dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos e trocaram tiros com a Polícia Militar (PM) após supostamente terem roubado uma empresa, de ramo não esclarecido, na manhã desta quarta-feira (11) em Ananindeua, na Grande Belém. O local alvo dos suspeitos fica localizado na travessa WE-57, no Conjunto Guajará I, bairro do Coqueiro.

De acordo com a Polícia Civil do Pará (PCPA), os suspeitos fugiram após cometerem o crime e, nesse momento, eles foram abordados pela PM. Houve tiroteio e um dos envolvidos no roubo foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas seu estado de saúde não foi informado. Nenhum policial se feriu.

Moradores registram o momento da troca de tiros entre os militares e os envolvidos no roubo. Em uma filmagem, é possível ver a intensa movimentação dos agentes de segurança pela via e alguns curiosos que escutam os barulhos dos disparos. "A bala tá comendo. Muito tiro. Eu acho que eles estão trocando tiro", diz o cinegrafista amador.

O segundo suspeito foi preso. Duas armas de fogo foram apreendidas, junto munições e um simulacro, além de um notebook, aparelhos celulares, joias, valores em dinheiro – de quantia não divulgada – e a moto que suspeitos se locomoviam.

Os objetos e armas confiscadas pelas autoridades foram levadas com o suspeito à Seccional da Cidade Nova, onde ele foi autuado em flagrante.