Roubo de cabos subterrâneos destrói calçada na avenida José Malcher, em Belém

O roubo de cabos elétricos e telefônicos subterrâneos, um crime que se “popularizou” no ano passado em Belém, volta a atrapalhar a mobilidade dos moradores da capital paraense. Na quarta-feira (11), a calçada da avenida José Malcher, no trecho entre a avenida Visconde de Souza Franco e a travessa Quintino Bocaiúva, no bairro de Nazaré, amanheceu quebrada e com os dutos que abrigam a fiação expostos.

Só em 2022, 57 ocorrências dessa natureza foram registradas em Belém, segundo dados da Guarda Municipal de Belém (GMB), entre janeiro e 31 de dezembro. Ainda de acordo com a GMB, dessas, nove suspeitos foram localizados e conduzidos aos órgãos competentes para prestar esclarecimentos. A ação criminosa é configurada como subtração e pode gerar reclusão de 1 a 5 anos, além de multa.

Em nota, o órgão informa que vem intensificando as rondas nos bairros, para ajudar na prevenção de casos de furto de fiação elétrica em Belém. Em 2022, a Guarda fez um mapeamento e instalou 40 câmeras na cidade para auxiliar no combate a esse crime. A população pode colaborar fazendo denúncias pelo telefone 190.